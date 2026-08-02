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Волгоградца оштрафовали за вызов полиции после шутки голосового помощника

В Волгоградской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен местный житель.

В Волгоградской области к административной ответственности в виде штрафа привлечен местный житель, который в процессе общения с голосовым помощником получил ответ, который побудил его вызвать полицию.

Установлено, что 16 июня 2026 года нарушитель, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов он получил шуточный ответ, что ее держат в заложниках.

— Понимая глупость полученной информации и не имея достоверных данных, позвонил по телефону «102» и совершил заведомо ложный вызов специализированных служб (полиции), — рассказали в Палласовском районном суде, где рассматривалось это дело.

В отношении нарушителя был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов специализированных служб). Размер штрафа составил 1000 рублей.

Фото сгенерировано ИИ.