В Ростове будут судить лжестроителей, которые обманули больше трехсот человек

— Ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела по факту строительства индивидуальных жилых домов находится на завершающей стадии. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.