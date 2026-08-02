В Ростове будут судить лжестроителей, которые обманули больше трехсот человек

Следователи ГУ МВД Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении застройщиков, которые обманули более трехсот человек. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2023−24 годах семьи перечислили предпринимателям деньги на возведение частных домов, но те свои обязательства не выполнили. Всего лжестроители обманули 301 человека, а сумма хищений превысила миллиард рублей.
Под стражей в СИЗО находятся двое обвиняемых: руководитель строительной фирмы и ее бывший муж-прораб. Третий фигурант объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
— Ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела по факту строительства индивидуальных жилых домов находится на завершающей стадии. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
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