Можно ли за руль после кумыса, кваса, айрана и кефира

«Поэтому перед поездками всё же рекомендуется не употреблять квас живого брожения. Что касается кефира и квасных напитков, то, насколько известно, никаких ограничений здесь нет — эти продукты не оказывают заметного влияния на человека, в том числе на скорость его реакции».