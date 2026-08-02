Можно ли за руль после кумыса, кваса, айрана и кефира

Эти привычные напитки могут содержать этиловый спирт, а его концентрация зависит от технологии и продолжительности брожения, передает DKNews.kz.
Можно ли после кефира, кваса, айрана или кумыса садиться за руль, рассказал Алексей Михайлович Решетун — судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского Университета.
Откуда в кисломолочных напитках берётся спирт.
Этиловый спирт появляется в процессе брожения. Его количество зависит от закваски, технологии производства, срока созревания и условий хранения напитка.
По словам Решетуна, в кефире и квасе содержание этанола минимально. При переливании напитка из бутылки или пакета в другую посуду часть спирта может улетучиться при контакте с воздухом.
При этом этанол присутствует не в каждом продукте, который покупатели привыкли называть квасом. Значение имеет даже формулировка на этикетке.
«Большинство напитков, которые продаются в магазинах, корректнее называть квасными напитками, а не квасом — этилового спирта в них, как правило, нет».
Квасный напиток и квас живого брожения — разные продукты. Во втором случае естественный процесс брожения может продолжаться, поэтому фактическая концентрация спирта зависит от рецептуры, температуры и срока хранения.
Может ли небольшая доза замедлить реакцию.
Организм каждого человека перерабатывает этанол по-разному. На реакцию влияют количество выпитого, масса тела, обмен веществ, приём пищи и индивидуальная чувствительность.
«Кроме того, необходимо учитывать, что восприятие этилового спирта у каждого человека индивидуально. Для кого-то даже очень небольшая концентрация может оказаться достаточной, чтобы заметно ухудшилась скорость реакции или замедлились определенные действия. У других людей организм может реагировать иначе даже при употреблении относительно больших доз».
Отсутствие ощущения опьянения не гарантирует, что внимание и координация остались прежними. Особенно критичны такие изменения для человека за рулём.
Что этиловый спирт делает с организмом.
Этанол влияет на центральную нервную систему. Он может замедлять обработку информации и ответную реакцию на происходящее.
«Тем не менее следует помнить, что этиловый спирт в любом случае замедляет процессы, происходящие в организме, включая передачу нервных импульсов и ответные реакции человека на раздражители, в том числе зрительные».
На дороге даже доли секунды имеют значение. Плотный поток, высокая скорость, плохая погода или внезапный манёвр другого водителя повышают цену замедленной реакции.
Можно ли пить квас и кефир перед поездкой.
Решетун советует водителям отказаться перед дорогой от кваса живого брожения. Его фактическая крепость может меняться в зависимости от технологии и хранения.
«Поэтому перед поездками всё же рекомендуется не употреблять квас живого брожения. Что касается кефира и квасных напитков, то, насколько известно, никаких ограничений здесь нет — эти продукты не оказывают заметного влияния на человека, в том числе на скорость его реакции».
Кефир и обычные квасные напитки, по оценке эксперта, не должны заметно влиять на человека. Однако при необычном самочувствии или сомнениях поездку лучше отложить.
Содержится ли алкоголь в айране.
Для Казахстана список привычных ферментированных напитков не ограничивается кефиром и квасом. Айран также получают с помощью смешанного молочнокислого и спиртового брожения.
Поэтому следовое количество этилового спирта в продукте возможно. Точная концентрация зависит от закваски, рецептуры, срока хранения и конкретного производителя.
Обычный промышленный айран нельзя автоматически приравнивать к алкогольному напитку. Но водителю стоит проверить состав, маркировку и состояние продукта, особенно если упаковка долго хранилась открытой.
Сколько спирта может быть в кумысе.
Кумыс заметно отличается от кефира и айрана. При его производстве одновременно происходят молочнокислое и спиртовое брожение, поэтому содержание этанола может быть выше.
Казахстанский стандарт СТ РК 1004−98 разделяет натуральный кумыс на слабый, средний и крепкий. Предельная массовая доля спирта составляет соответственно 1%, 1,6% и 3%.
Чем дольше созревает напиток, тем крепче он может оказаться. Особенно сложно заранее определить содержание спирта в домашнем кумысе или продукте без полноценной маркировки.
Поэтому кумыс перед поездкой за рулём лучше не употреблять. Даже если человек не чувствует опьянения, фактическая крепость напитка может оказаться выше ожидаемой.
Что проверить на упаковке.
Слова «живое брожение», срок изготовления и условия хранения помогут понять, какой продукт находится внутри. Чем активнее и дольше продолжается ферментация, тем выше вероятность образования этилового спирта.
Самый безопасный выбор перед дорогой — вода или напиток, который точно не содержит продуктов спиртового брожения. Квас живого брожения и кумыс лучше оставить до окончания поездки.