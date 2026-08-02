«Твёрдо стоять за веру»: Что важно сделать православным в день пророка Ильи

Священнослужитель отметил, что лучшим способом провести Ильин день станет посещение богослужения и молитва в храме. Если такой возможности нет, обратиться к Богу можно и дома. По словам протоиерея, для домашней молитвы достаточно найти текст молитвы пророку Илье и искренне помолиться.