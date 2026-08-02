В Новосибирском зоопарке отмечают День редких золотистых обезьянок-тамаринов

2 августа в Новосибирском зоопарке отмечается Международный день золотистого львиного тамарина — редкого вида обезьян, обитающих в тропических лесах Бразилии, поделились в пресс-службе учреждения.
Праздник учрежден для привлечения внимания к проблемам сохранения этих животных, так как золотистые тамарины находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и незаконной торговли. В природе насчитывается чуть более 1000 особей, в зоопарках мира — около 500.
В России золотистые львиные тамарины живут и размножаются только в Новосибирском зоопарке. Эти приматы живут группами со строгой иерархией.
Отцы играют ключевую роль в воспитании детенышей: они носят малышей на спине, передавая матери только на кормление.