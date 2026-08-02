Новости Ростовской области 02 августа: БПЛА, отключения света, погода

В ночь на 02 августа 2026 небо над Ростовской областью вновь защищали от атак БПЛА ВСУ. Тем временем донские энергетики планируют отключать электричество на фоне жаркой погоды. О важных событиях этого утра — в подборке rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 02 августа 2026: загорелась крыша элеватора.
Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА ВСУ в Каменске-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован», — написал Юрий Слюсарь.
Массовые отключения света с 3 по 8 августа в Ростове: жителям рекомендуют подготовиться заранее.
В донской столице с 3 по 8 августа 2026 года пройдут массовые отключения света из-за проведения ремонтных работ на сетях.
Как сообщили энергетики, специалисты будут работать в круглосуточно, чтобы завершить запланированные мероприятия в максимально короткие сроки и соблюдать установленный график.
Ростовчанам рекомендуют заранее подготовиться к возможным неудобствам, проверить заряд необходимых устройств и с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с обновлением инфраструктуры.
Закрытие известного универмага «Нива».
Как сообщают наши подписчики, в Ростове закрылся известный для многих универмаг «Нива», который проработал больше полувека. Открыли его в 1972 году.
В Первомайском районе это был первый крупный универмаг, где можно было купить всё, начиная от мебели и до ювелирных изделий. Многие жители из других районов донской столицы ездили туда за покупками. Сегодня на «Ниве» висит табличка об аренде.
Жара до +35°: синоптики озвучили прогноз погоды 02 августа для жителей Ростовской области.
Второго августа 2026 года в Ростовской области будет ясная и жаркая погода без существенных осадков.
Днём воздух прогреется в Ростовской области от +29 °C до +35 °C, а в столице региона и его южных районах до +33…+35 °C.