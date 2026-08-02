Народный фронт взял на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в Куйтунском районе

По информации Народного фронта, 24 июля местные пчеловоды сообщили о массовой гибели насекомых. Предварительно, пострадали более 100 пчелиных семей у 20 владельцев пасек. Одна из пасечниц обратилась в организацию и рассказала, что местные пчеловоды не получали уведомлений о проведении обработки сельхозугодий.