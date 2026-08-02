Народный фронт взял на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в Куйтунском районе

IrkutskMedia, 2 августа. Народный фронт Иркутской области разбирается в ситуации с массовой гибелью пчел в поселке Харик Куйтунского района. Об этом организация сообщила в своем тг-канале (18+).
По информации Народного фронта, 24 июля местные пчеловоды сообщили о массовой гибели насекомых. Предварительно, пострадали более 100 пчелиных семей у 20 владельцев пасек. Одна из пасечниц обратилась в организацию и рассказала, что местные пчеловоды не получали уведомлений о проведении обработки сельхозугодий.
В Народном фронте отметили, что, по информации администрации Куйтунского района, аграрием был соблюден порядок уведомления о проведении работ.
Для выяснения обстоятельств произошедшего Народный фронт направил обращения в природоохранную прокуратуру, министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор.
Напомним, ситуацию прокомментировала госинспектор управления Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии Людмила Филиппова. Она сообщила, что к обращению граждан приложено заключение службы ветеринарии. Специалисты ведомства проведут обследование почвы и растений, чтобы установить, какими пестицидами и в какое время обрабатывались сельхозугодья.