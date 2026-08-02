Мэр Максим Кудрявцев поздравил железнодорожников Новосибирска с праздником

Максим Кудрявцев отметил, что поезда остаются надежным транспортом, связывающим отдаленные уголки страны. Он также рассказал о планах по развитию городского рельсового каркаса: «Мы стремимся к тому, чтобы пригородный транспорт стал такой же привычной частью городской среды, как метро или автобусы. Для этого ведется синхронизация расписаний».