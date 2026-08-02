Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Максим Кудрявцев поздравил железнодорожников Новосибирска с праздником

Мэр Новосибирска опубликовал поздравление с Днем железнодорожника.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске отметили профессиональный праздник работников стальных магистралей. В честь Дня железнодорожника мэр города Максим Кудрявцев обратился к работникам отрасли, подчеркнув неразрывную связь столицы Сибири и железной дороги.

«История Новосибирска неразрывно связана с железной дорогой. Именно строительство Транссиба дало жизнь городу и определило его дальнейшую судьбу», — заявил глава города.

Максим Кудрявцев отметил, что поезда остаются надежным транспортом, связывающим отдаленные уголки страны. Он также рассказал о планах по развитию городского рельсового каркаса: «Мы стремимся к тому, чтобы пригородный транспорт стал такой же привычной частью городской среды, как метро или автобусы. Для этого ведется синхронизация расписаний».

В завершение поздравительной речи градоначальник добавил: «Пусть ваша нелёгкая работа находит признание, а в семьях всегда царят тепло, счастье и уверенность в завтрашнем дне. С праздником!».