Мэр Максим Кудрявцев поздравил железнодорожников Новосибирска с праздником

В Новосибирске отметили профессиональный праздник работников стальных магистралей. В честь Дня железнодорожника мэр города Максим Кудрявцев обратился к работникам отрасли, подчеркнув неразрывную связь столицы Сибири и железной дороги.
«История Новосибирска неразрывно связана с железной дорогой. Именно строительство Транссиба дало жизнь городу и определило его дальнейшую судьбу», — заявил глава города.
Максим Кудрявцев отметил, что поезда остаются надежным транспортом, связывающим отдаленные уголки страны. Он также рассказал о планах по развитию городского рельсового каркаса: «Мы стремимся к тому, чтобы пригородный транспорт стал такой же привычной частью городской среды, как метро или автобусы. Для этого ведется синхронизация расписаний».
В завершение поздравительной речи градоначальник добавил: «Пусть ваша нелёгкая работа находит признание, а в семьях всегда царят тепло, счастье и уверенность в завтрашнем дне. С праздником!».