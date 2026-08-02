Кто может пройти бесплатное переобучение в 2026 году

«В службе занятости меня поставили на учёт как безработную, — рассказывает Анна.— Ничего подходящего я найти не могла, и тогда мне предложили выбрать направление для переобучения. Признаться, семья была удивлена, когда я объявила, что пойду учиться … на пекаря. Но я об этом давно мечтала! Всегда нравилось печь хлеб, возиться с тестом, вдыхать аромат свежей выпечки. К тому же, если говорить практически, видела, сколько кругом работает пекарен, значит, решила я, без работы точно не останусь. Походила, узнала, что люди действительно нужны. Зарплаты неплохие, и график для меня подходящий. А то, что целый день у раскалённой печи — ну что же, в каждой профессии свои условия и трудности».