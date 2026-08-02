Кто может пройти бесплатное переобучение в 2026 году

Реалии сегодняшнего дня таковы, что за жизнь человеку приходится осваивать 4−5 специальностей: рынок труда меняется стремительно, внедряется искусственный интеллект, и тот, кто не повышает квалификацию, рискует остаться без работы. Но переобучение сегодня доступно бесплатно — по нацпроекту «Кадры» в 2026 году открыты 186 наиболее востребованных специальностей и ещё 27 дополнительных направлений для ветеранов СВО. Учиться могут и безработные, и те, у кого есть постоянное место, а предпенсионеры старше 50 лет проходят программу без оплаты.
Как подать заявку через портал «Работа России», зачем нужно тестирование, сохраняется ли пособие по безработице на время учёбы и почему списки лучше не откладывать — в материале «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
«Мой выбор семью удивил».
Анна — многодетная мама. В своё время работала зубным техником, но профессия была не по душе. Пошла в агентство недвижимости, где её всё устраивало, но заработки в последние годы сильно упали. Тогда решила искать что-то новое.
«В службе занятости меня поставили на учёт как безработную, — рассказывает Анна.— Ничего подходящего я найти не могла, и тогда мне предложили выбрать направление для переобучения. Признаться, семья была удивлена, когда я объявила, что пойду учиться … на пекаря. Но я об этом давно мечтала! Всегда нравилось печь хлеб, возиться с тестом, вдыхать аромат свежей выпечки. К тому же, если говорить практически, видела, сколько кругом работает пекарен, значит, решила я, без работы точно не останусь. Походила, узнала, что люди действительно нужны. Зарплаты неплохие, и график для меня подходящий. А то, что целый день у раскалённой печи — ну что же, в каждой профессии свои условия и трудности».
Анна уверена: надо учиться тому, к чему лежит душа, и это не поздно сделать во взрослом возрасте.
«Для меня ещё было важно, что на время обучения мне продолжали платить пособие по безработице, — рассказывает Анна. — Это была очень существенная поддержка. Сейчас я уже прошла обучение, работу нашла рядом с домом. Пока делаю первые шаги, всё очень нравится, и о своём выборе не жалею».
А Анатолий, житель Нехаевского района, только выбирает направление для обучения.
«Не думал, что придётся переучиваться в моём возрасте, — говорит мужчина. — Много лет работал охранником вахтовым методом в Москве и Подмосковье, а тут слёг отец, и мне нужно быть рядом и ухаживать за ним. Надо искать специальность такую, чтобы можно было работать в райцентре. Хочу пойти по строительному направлению — думаю, работа будет всегда, да и наш частный дом смогу сам хорошо отремонтировать. Собираюсь узнать всю процедуру получше и подавать документы».
186 направлений.
Между тем процедура, как объясняют в службе занятости, несложная. Главное — обратиться в центр занятости, выбрав тот, который относится к вам по месту жительства. При этом не имеет значения, работаете ли вы в данный момент или нет — график обучения (переобучения) подбирается такой, что он удобен даже для работающего человека.
Первый шаг — подать заявку на портале «Работа России». Потом в службе занятости проведут тестирование, чтобы определить — есть ли вам смысл обучаться по выбранному направлению или стоит подобрать что-то более подходящее. Определяется также и уровень стартовых знаний — от этого зависит будущее направление обучения.
Далее заявка рассматривается, и если всё в порядке, то составляется договор — если у вас есть работа, то он будет трёхсторонним, его должен будет подписать и ваш работодатель.
А если у вас работы нет, то иногда даже на этапе заявки удаётся найти работодателя, так как по всем предлагаемым направлениям обучения вакансии на рынке труда есть. И может получиться так, что вы уже в процессе обучения будете знать, где станете работать в дальнейшем.
Затем вам предстоит обучение, по окончании которого вам выдадут документ о полученном новом образовании или повышении квалификации.
«В 2026 г. 2,2 тыс. волгоградцев смогут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту “Кадры”, — сообщили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области. — Первые программы уже доступны на портале “Работа в России”. Всего в 2026 году на выбор для волгоградцев будет представлено 186 наиболее востребованных на рынке труда специальностей для всех категорий обучающихся и ещё 27 дополнительных профессий для ветеранов специальной военной операции».
Если вы —предпенсионер.
Важный момент, на который обращают внимание специалисты службы занятости, — люди старше 50 лет как предпенсионеры могут пройти обучение в рамках госпрограммы бесплатно. С учётом динамики рынка труда и внедрения технологий искусственного интеллекта об этом стоит заранее подумать всем, кто находится под угрозой потери работы в недалёком будущем.
«Я предпенсионер, работаю администратором, — рассказала волгоградка Алла. — Нас предупредили на работе, что постепенно будут внедрять ИИ, и многих придётся сократить. Потому я заключила договор с центром занятости и прошла обучение на психолога — меня давно привлекала эта специальность. Сейчас продолжаю обучение уже самостоятельно, о своём выборе не жалею. Надеюсь, что не останусь без работы на пенсии».
И ещё важный практический совет: если вы намерены учиться или переобучаться, то не тяните с подачей заявки.
Как было указано выше, в регионе существует определенное количество мест для тех, кто готов вступить в проект, поэтому медлить не надо — списки формируются как раз сейчас.
По каким направлениям можно пройти обучение в 2026 г.
Агроном, ветеринарный фельдшер, водитель, зоотехник, инженер-электрик, инженер-энергетик, инструктор беспилотного воздушного судна, лаборант химического анализа, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер общестроительных работ, машинист экскаватора, медицинская сестра, оператор станков с программным управлением, пекарь, программист, специалист по информационным системам, станочник широкого профиля, токарь, тракторист, фрезеровщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, энергетик и другие.
Дополнительные направления обучения для участников специальной военной операции:
Администратор баз данных, бухгалтер, водитель, инструктор-методист по физической культуре и спорту, консультант по банковским продуктам, мастер по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, менеджер по информационным технологиям, охранник, повар, пожарный, специалист по закупкам, специалист по организации строительства, специалист по сметному ценообразованию, специалист по тендерам, экспедитор по перевозке грузов и другие.
Кто может пройти обучение:
Граждане в возрасте 50 лет и старше.
Мужчины и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.
Неработающие мамы дошкольников.
Люди с ограничениями по здоровью.
Ищущие работу с помощью службы занятости.
Безработные.
Отдельные категории молодёжи до 35 лет.
Ветераны a72 боевых действий, принимавшие участие в СВО, а также отдельные категории членов семей участников СВО.
Важно.
Пройти переобучение в рамках проекта за счёт государства можно только один раз.
Кто ведёт обучение.
Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда.
Какие документы будут выданы по итогам обучения.
По окончании обучения выдаётся документ о квалификации в соответствии с видом образовательной программы. Также могут быть выданы дополнительные документы. Информацию об этом можно посмотреть в карточке образовательной программы. По вопросам выдачи документа о квалификации рекомендуем обратиться к обучающему центру (информация будет направлена на вашу электронную почту после заполнения заявки на обучение).
Дополнительно вы можете обратиться к федеральному оператору, которого выбрали при заполнении заявки на обучение:
• РАНХиГС: +7 (499) 956−91−91, trudvsem@ranepa.ru;
• ТГУ: tgu-dpo.ru/form;
• ИРПО: firpo.ru/contacts;
• ВНИИ труда: vcot.info.
(По данным комитета по труду и занятости населения ВО, портала «Работа России»).