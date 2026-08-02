Жители Перми сэкономили на проезде почти 650 млн рублей с начала года

В департаменте транспорта администрации Перми подвели итоги использования проездных билетов за первые шесть месяцев 2026 года. За этот период жители города благодаря проездным смогли сэкономить около 650 млн рублей. Самым востребованным остается безлимитный проездной на месяц. За полгода пермяки приобрели более 242,5 тысячи льготных и свыше 62 тысяч обычных месячных проездных. Продолжает расти интерес и к долгосрочным тарифам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество купленных квартальных гражданских проездных увеличилось на 19%, а годовых — на 12%. Среди льготных тарифов наибольший рост показал квартальный проездной для школьников — его стали покупать на 46% чаще. Ранее «КП-Пермь» писала, что в Перми действует одна из самых выгодных систем проездных в стране. В 2026 году список льготников был расширен. Теперь бесплатный проезд доступен детям, которым уже исполнилось семь лет, но они еще не пошли в школу. Кроме того, право на льготные проездные получили студенты вузов и колледжей России и Республики Беларусь.