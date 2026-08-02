Невидимая сила движения: кто обеспечивает работу поездов

Размеренный стук колес, ароматный чай в фирменных подстаканниках, радостные встречи на перроне — все это знакомо почти каждому в нашей стране. Поезд остается одним из самых популярных видов транспорта для путешествий по России.
Чтобы обеспечить ежедневное курсирование сотен тысяч вагонов, на железной дороге трудятся 851 тыс. человек. Это машинисты, проводники, диспетчеры, обходчики путей, электромонтеры и другие специалисты. Каждый год в первое воскресенье августа они отмечают свой профессиональный праздник — День железнодорожника. Подробнее о том, когда зародилась эта традиция и сколько «железнодорожных» династий в РЖД, — в нашем материале.
От истоков к современности.
Первая железная дорога в России соединила Санкт-Петербург и Царское Село в 1837 году. Инженеры доказали возможность бесперебойной работы железнодорожного транспорта в российском климате.
Открытие Царскосельской дороги послужило отправной точкой для активного развития железнодорожного сообщения в нашей стране. Тех, кто посвятил жизнь этому делу, стали чествовать в 1896 году. Тогда министр путей сообщения Михаил Хилков подготовил специальный приказ, и День железнодорожника стали отмечать 25 июня (6 июля по новому стилю). Дату приурочили к дню рождения императора Николая I, который считается основоположником железнодорожного дела в России. После Октябрьской социалистической революции День железнодорожника решили не отмечать. Это решение изменили в 1936 году после предложения работников железной дороги. Окончательно празднование в первое воскресенье августа закрепили в 1940 году.
За январь-июнь 2026 года железнодорожным транспортом воспользовались 625 млн пассажиров.
Почти за 200 лет железнодорожная сеть значительно расширилась. Сегодня российские железные дороги занимают второе место в мире по общей длине эксплуатационных путей и первое по протяженности электрифицированных магистралей. Поезда стали комфортнее, быстрее, а поездки безопаснее. Поэтому многие в нашей стране предпочитают передвигаться на дальние расстояния поездом. Например, за январь-июнь 2026 года железнодорожным транспортом воспользовались 625 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Крупнейшим и основным перевозчиком выступает ОАО «РЖД». Его работники строят и ремонтируют железнодорожные пути, управляют поездами и регулируют движение, причем некоторые занимаются этим десятилетиями.
Из поколения в поколение.
В 2025 году ОАО «РЖД» вошло в Книгу рекордов России как компания, в которой больше всего династий — 1699. Это тысячи семей, которые передают опыт, знания и любовь к своей профессии из поколения в поколение.
Один из представителей такой династии — Евгений Кобась. Он работает на Приволжской железной дороге и отвечает за организацию движения поездов на станции, взаимодействие с машинистами и диспетчерами. А в будущем мечтает стать поездным диспетчером.
«Вся моя семья связана с железной дорогой — у меня дедушка и бабушка были почетными железнодорожниками, у них большой стаж и много наград. Отец по первому образованию работал в структуре путевого хозяйства. Это вдохновляло меня выбрать этот путь», — поделился Евгений.
Как и многие его коллеги, Кобась отмечает, что любит свою профессию, потому что считает важной для страны и одной из самых стабильных. Особенно нравится ответственный подход к каждой рабочей задаче. Ведь от его решения нередко зависит безопасность ценных грузов и сотен пассажиров.
«В нашей профессии каждый день — это вызов, и ты знаешь, что от твоих решений зависит безопасность и эффективность работы станции», — считает Евгений.
Такого же мнения придерживается электромонтер шестого разряда Никита Каменев. Он пришел на железную дорогу, вдохновившись примером трех поколений родных.
«Мой прадед был путейцем, дед — осмотрщиком вагонов и удостоился звания почетного железнодорожника, а отец, ныне пенсионер, проработал 34 года машинистом автомотрисы», — отметил Никита Каменев.
Сам Никита с отличием окончил Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I и в 2015 году устроился по специальности на Московскую железную дорогу. Свою работу считает необходимой и одновременно довольно опасной, поскольку связана она преимущественно с высотой. Поэтому особенное внимание Никита уделяет повышению квалификации и отработке навыков.
«Хочу выразить благодарность нашим руководителям, которые на высоком профессиональном уровне проводят практические занятия по технической учебе. Эти занятия помогают нам в работе и повышают наш уровень знаний», — добавил электромонтер Мытищинской дистанции электроснабжения.
С заботой о людях.
Квалифицированные работники — главное звено в стабильной и качественной работе железнодорожного сообщения. В этом уверена заместитель начальника дистанции пути по кадрам и социальным вопросам Татьяна Лещева.
Она создает и поддерживает баланс между производственными планами, возможностями и пожеланиями сотрудников. Например, Татьяна занимается организацией системы наставничества, контролирует проведение обязательных медосмотров, следит, чтобы бригады вахтовиков трудились в комфортных условиях.
«Самое важное в моей работе — это обеспечить устойчивость кадрового состава. В дистанции пути текучесть кадров всегда была больной темой: работа тяжелая, погодные условия суровые. Моя главная задача — сделать так, чтобы люди гордились своим делом, чувствовали заботу и защищенность», — считает Татьяна.
Во многом на такую позицию повлиял ее собственный наставник. Когда после окончания института Татьяна пришла работать на железнодорожный транспорт, то долгое время была под присмотром заместителя начальника по кадрам и социальным вопросам.
«Она дала мне возможность попробовать свои силы на разных рабочих местах до тех пор, пока не подобрала мне работу, которая полностью соответствовала моим наклонностям», — вспоминает Татьяна Лещева.
Внимательным наставником для многих коллег за 45 лет работы на железной дороге стал Андрей Трифонов. В эксплуатационное локомотивное депо имени Ильича Московской железной дороги он пришел в 1981 году и решил остаться.
«Депо действительно стало для меня родным, ведь здесь прошла почти вся моя жизнь. Вот уже 40 лет я работаю машинистом в пассажирском движении, и на моих глазах происходили все изменения в железнодорожном транспорте. Менялись структурные подразделения, появлялись современные скоростные локомотивы, техника. Но всегда главным звеном во всех изменениях оставались работники РЖД», — поделился Андрей Трифонов.
Андрей Трифонов посвятил работе на железной дороге 45 лет, став для многих коллег внимательным наставником.
Еще школьником он часто приходил на станцию «Лобня», смотрел на проходящие поезда и решил, что обязательно станет машинистом. С тех пор с каждой поездкой лишь больше убеждается в верности своего выбора.
«За время своей работы я уже не один раз объехал экватор. Когда меня спрашивают: “Не надоело? Ведь каждый раз одно и то же”. А я каждый раз отвечаю: “Не поверите, но ни одна поездка не похожа на другую”. Как говорится, движение — это жизнь», — уверен Андрей Трифонов.
С ним согласен и опытный монтер путей Московской железной дороги Андрей Николаев. Несмотря на непогоду, вот уже 17 лет он укладывает новые железнодорожные рельсы, балласт и шпалы, демонтирует старые или поврежденные элементы пути, занимается плановым техническим обслуживанием. Все это помогает поездам двигаться по графику, перевозя довольных пассажиров.
«Как правило, запоминаются сложные ситуации во время рабочего процесса, для решения которых порой приходится прибегать к нестандартным решениям. Юмор и взаимовыручка в нашем коллективе помогают решать любые, даже самые сложные задачи», — отмечает Андрей Николаев.
Тем, кто только мечтает присоединиться к дружной семье железнодорожников, он советует быть уверенными в себе и помнить, что работа мечты должна приносить не только результаты, но и удовлетворение.
Именно такие ответственные и опытные работники развивают сегодня в нашей стране сеть опорных железных дорог. Помогает им в этом нацпроект «Эффективная транспортная система», при поддержке которого строят высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург и поезд для нее, расширяют возможности Северного морского пути, модернизируют железнодорожную инфраструктуру БАМа и Транссиба, аэропорты, развивают морские порты и сеть речных путей. Планируется, что все это позволит к 2030 году создать в России бесшовную транспортную систему, чтобы еще больше людей могли путешествовать с комфортом, а объем грузоперевозок продолжал расти.