Невидимая сила движения: кто обеспечивает работу поездов

Открытие Царскосельской дороги послужило отправной точкой для активного развития железнодорожного сообщения в нашей стране. Тех, кто посвятил жизнь этому делу, стали чествовать в 1896 году. Тогда министр путей сообщения Михаил Хилков подготовил специальный приказ, и День железнодорожника стали отмечать 25 июня (6 июля по новому стилю). Дату приурочили к дню рождения императора Николая I, который считается основоположником железнодорожного дела в России. После Октябрьской социалистической революции День железнодорожника решили не отмечать. Это решение изменили в 1936 году после предложения работников железной дороги. Окончательно празднование в первое воскресенье августа закрепили в 1940 году.