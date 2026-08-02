Хабаровск отметил День ВДВ крестным ходом

— Служба в ВДВ для меня — большая часть жизни. Когда я призывался, только начинали переходить на контрактную службу, и я служил три года. Моими командирами были Герои России. С тех пор и на всю жизнь слова «братство, надежность, товарищество» для всех нас девизом, — рассказал Сергей.