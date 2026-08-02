Хабаровск отметил День ВДВ крестным ходом

Сегодня в столице Хабаровского края прошли традиционные торжества в честь Дня Воздушно-десантных войск. Празднование началось с молебна пророку Божию Илии — небесному покровителю десантников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После молебна прошел крестный ход от Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери до мемориала «Черный тюльпан» на стадионе им. Ленина. Верующие пронесли икону святого Илии Пророка. По словам организаторов шествия, образ символизирует духовную связь воинов «крылатой пехоты» со своим святым заступником, к которому они обращаются за помощью перед выполнением боевых задач.
Как рассказал участник торжеств Сергей, День ВДВ для него и его друзей-сослуживцев очень важен.
— Служба в ВДВ для меня — большая часть жизни. Когда я призывался, только начинали переходить на контрактную службу, и я служил три года. Моими командирами были Герои России. С тех пор и на всю жизнь слова «братство, надежность, товарищество» для всех нас девизом, — рассказал Сергей.
Возле памятника прошел праздничный молебен о здравии ныне служащих ветеранов войск и об упокоении павших братьев по оружию. По завершении богослужения ветераны и действующие военнослужащие возложили цветы к мемориалу.