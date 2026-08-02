Астроном рассказал, когда россияне могут увидеть полное солнечное затмение

«На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80%. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20.46 по московскому времени», — рассказал астроном.