Астроном рассказал, когда россияне могут увидеть полное солнечное затмение

«Двенадцатого августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнется полное затмение около 20.00 на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце», — рассказал собеседник.
Дальше лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию, где также будет наблюдаться полное солнечное затмение, объяснил ученый.
«На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80%. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20.46 по московскому времени», — рассказал астроном.
Двадцать восьмого августа состоится частное лунное затмение. Лучше всего его будет видно на восточном побережье Северной Америки, в Южной Америке, Антарктиде.
«В европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе Луны около 5 утра», — подчеркнул Алексеев.