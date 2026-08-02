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В трёх районах Омской области временно отключат телевещание

Ограничения ожидают на следующей неделе.

Источник: Om1 Омск

В Омской области с 3 по 6 августа возможны перебои в теле- и радиовещании: специалисты РТРС проведут профилактическое обслуживание оборудования.

Первыми с отключениями столкнутся жители села Бекишево — 3 августа с 11:00 до 17:00 будут недоступны цифровые мультиплексы РТРС‑1 и РТРС‑2. На следующий день, 4 августа, работы пройдут в Называевске: с 09:00 до 15:00 не будут транслироваться цифровые телеканалы и «Радио России».

5 августа аналогичная профилактика запланирована в селе Паново (с 11:00 до 17:00, затронет только цифровое ТВ), а 6 августа — в селе Хутора (с 09:00 до 15:00, без телевещания и «Радио России»).

В РТРС предупреждают, что график не окончательный: время и дату работ могут перенести — например, из‑за неблагоприятных погодных условий. Жителей просят учитывать возможные перебои при планировании досуга.