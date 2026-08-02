В трёх районах Омской области временно отключат телевещание

Первыми с отключениями столкнутся жители села Бекишево — 3 августа с 11:00 до 17:00 будут недоступны цифровые мультиплексы РТРС‑1 и РТРС‑2. На следующий день, 4 августа, работы пройдут в Называевске: с 09:00 до 15:00 не будут транслироваться цифровые телеканалы и «Радио России».