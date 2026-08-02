атака БПЛА, тревожная ночь, День ВДВ

В Минобороны в последнее время не называют цифры по регионам, в сообщении говорится только, что над территорией страны перехвачено и уничтожено 635 украинских дрона. Но авторы местных каналов не спали всю ночь, делясь информацией, которая стала им известна. Вместе с ними не спали и тысячи жителей региона.