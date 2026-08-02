«Живем в страшное время»: Британский дипломат пожаловался на отсутствие свободы слова в стране

В Великобритании практически не осталось свободы слова, а список тем, высказывания по которым грозят уголовным преследованием, стремительно расширяется. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Узбекистане, политический активист Крейг Мюррей.
«Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Мюррей обратил внимание на новый законопроект о госбезопасности, вводящий уголовную ответственность за получение данных от государств, объявленных «враждебными». Он также указал на задержания участников пропалестинских акций и аресты своих знакомых.
«Мы живем в страшное время, когда не знаешь, кого из твоих друзей сегодня арестуют… Я не знаю, когда снова придут за мной и вновь арестуют меня, но я почти уверен, что рано или поздно это произойдет», — заключил он.
Ранее Член Европейского парламента (ЕП) ФРГ Томаш Фрелих раскритиковал ограничение свободы слова в Германии, указав на меры против расовой дискриминации.