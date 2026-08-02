ТАСС: гособвинение будет настаивать на ужесточении наказания для блогерши Лерчек

Накануне суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей и на три года запретили продвигать личный бренд в интернете. Во время прений прокуратура просила назначить блогерше шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей.