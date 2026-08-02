ТАСС: гособвинение будет настаивать на ужесточении наказания для блогерши Лерчек

Гособвинение намерено добиваться ужесточения наказания для блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Прокуратура планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Представители обвинения попросят увеличить условный срок Чекалиной до шести лет, а запрет на продвижение личного бренда в интернете — с трех до пяти лет.
«Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — рассказал собеседник агентства.
Ранее о намерении обжаловать решение суда сообщил и один из адвокатов семьи блогерши.
Накануне суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей и на три года запретили продвигать личный бренд в интернете. Во время прений прокуратура просила назначить блогерше шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей.