День оленя: 2 августа отмечают профессиональный праздник оленеводов

Сегодня, 2 августа, отмечают один из главных праздников Севера — День оленя. Он знаменует окончание летнего выпаса и начало масштабной перекочевки стад на зимние пастбища, пояснили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края. История праздника тесно связана с бытом и культурой коренных народов Севера. С 1932 года его отмечали в первое воскресенье августа. Современная дата была закреплены за праздником в 2007 году. Это день чествования труда оленеводов, хранителей традиций и культуры тундры. Для специалистов Дирекции по особо охраняемым природным территориям этот день — повод напомнить о защите популяций диких копытных. Особое внимание уделяется сохранению редкой аргинской субпопуляции благородного оленя — марала, занесенной в Красную книгу Красноярского края. Восстановление численности этого вида стало одной из приоритетных задач Дирекции. Реализовать эту цель помогает питомник диких копытных животных в заказнике «Бюзинский» (Балахтинско-Новоселовский округ). С 2017 года из питомника выпустили в естественную среду обитания 522 особи марала на территории заказников «Арга», «Бюзинский» и «Солгонский кряж».