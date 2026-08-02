Волгоградские новости 2 августа: атака БПЛА, тревожная ночь, День ВДВ

Волгоградская область пережила массированную атаку украинских беспилотников ночью 2 августа.
В Минобороны в последнее время не называют цифры по регионам, в сообщении говорится только, что над территорией страны перехвачено и уничтожено 635 украинских дрона. Но авторы местных каналов не спали всю ночь, делясь информацией, которая стала им известна. Вместе с ними не спали и тысячи жителей региона.
Подробности в материале vlg.aif.ru.
Отразили атаку БПЛА.
Объявили о беспилотной опасности в Волгоградской области в 23:02 1 августа. Жителям посоветовали найти безопасное местечко и оставаться там до отмены.
В 07:45 на сайте Минобороны разместили отчёт об итогах работы дежурных сил ПВО в течение минувшей ночи: 635 украинских дронов были уничтожены над территориями:
Белгородской,
Брянской,
Волгоградской,
Воронежской,
Калужской,
Курской,
Липецкой,
Орловской,
Ростовской,
Рязанской,
Саратовской,
Тамбовской,
Тульской областей.
Неспокойной была ночь в Московском регионе, Крыму и Краснодарском крае, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили также над акваториями Азовского и Черного морей, подтверждают в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В Волгоградской области обошлось без пострадавших и погибших, урон промышленным и гражданским объектам не был нанесён. В соседней Саратовской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Волгоградцы скорбят.
Тревожная весть из столицы.
Волгоградцы, чьи родные перебрались в столицу, обрывали ночью их телефоны и не успокоились, пока не дозвонились. У высотки на улице Кудринской произошёл взрыв, прогремевший в 19:55 у входа в ресторан Balzi Rossi. Трое погибли, 21 человек пострадал.
По словам очевидцев, оказавшихся в это время неподалёку, звук был, словно кто-то уронил что-то очень тяжёлое. Что именно произошло, люди, которые не были свидетелями трагического события, узнали только из новостей.
Канал "Война с фейками сообщает: по данным НАК, взрывное устройство в заведение пыталась занести женщина; её остановил охранник, после чего произошёл взрыв. Среди погибших — сама женщина, охранник и посетитель ресторана.
Из-за случившегося отменили ночной велофестиваль.
День ВДВ.
В Волгоградской области, как и в других регионах России, 2 августа отметят День ВДВ.
В Волжском администрация города приглашает всех желающих на возложение цветов к к памятнику воинам-интернационалистам в сквере воинской славы между 25-м и 31-м микрорайонами по улице 40 лет Победы. Церемония начнётся в 10:00.
День ВДВ будут отмечать и в Волгограде, однако об официальных мероприятиях не сообщается.
В реготделении «Союза десантников» разместили правила поведения в этот торжественный для всех десантников день, который совпадает со святым для православных праздником — Ильиным днём.
«Как правило, десантники отмечают этот день хоть и бурно, но организованно», — подчёркивают в организации и предостерегают от «ряженых», которые в День ВДВ — десантники, в День пограничника — пограничники, в День ВМФ — моряки.
«Среди них могут оказаться провокаторы. Таких необходимо вывести на чистую воду, задав пару вопросов о службе и традициях», — предупреждают участников мероприятий.
Форма одежды рекомендуется чистая и опрятная. Категорически запрещено валяться в нетрезвом виде в общественных местах, устраивать беспорядки и дебоши, а также любым другим образом позорить ВДВ.
В завершение мероприятия предписано исполнить хором песню «Расплескалась Синева», окунуться в водоеме, чтобы смыть грехи, и довести (или донести) до дома товарищей, передав их родственникам. А 3 августа прибыть на работу без опозданий, как ни в чем не бывало.
Погода.
Августовская жара возвращается в Волгоград и область. В воскресенье, 2-го, в областном центре днём до 31−33º, на территории региона — 30−35º.
Ветер северо-западный от 5 до 12 м/с. Температура воздуха ночью в Волгограде 19-.21º, на территории области — 17−22º, местами до 12º.
Куда сходить.
В Волгограде горожан и гостей города сегодня ждут:
Комсомольский сад.
10:00 — воскресная йога (0+).
12:00 — мастер-класс по рисованию, запись: 8−927−258−14−10 (6+).
17:00 — праздник «Счастливое детство» (0+).
ЦПКиО.
18:00 — латиноамериканская танцевальная программа (12+).
20:00 — дискотека с DJ Guzha (16+).
20:10 — мультфильм «Мадагаскар» (0+).
Фонтан «Искусство».
17:00 — детская программа «Поиграем! Пошумим!» (0+).
18:00 — выступление солистов «Волгоградконцерта» (0+).
Амфитеатр.
16:00 — игротека в антикафе «Волна», регистрация по ссылке. (12+).