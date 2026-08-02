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Уникальную органосохраняющую операцию Краевой клинической больнице № 1

Пациентка уронефрологического центра ККБ им. Сергеева трижды в неделю проходит гемодиализ из-за тяжелого заболевания почек. При плановом обследовании у молодой женщины выявили новообразование. Обычно такие органы удаляют, но в этом случае потеря почки привела бы к тяжелой анемии. Врачи приняли решение сохранить орган, проведя лапароскопическую резекцию через небольшие проколы. Операция прошла успешно: новообразование удалили, сохранив.

Источник: Губерния онлайн

Пациентка уронефрологического центра ККБ им. Сергеева трижды в неделю проходит гемодиализ из-за тяжелого заболевания почек. При плановом обследовании у молодой женщины выявили новообразование. Обычно такие органы удаляют, но в этом случае потеря почки привела бы к тяжелой анемии. Врачи приняли решение сохранить орган, проведя лапароскопическую резекцию через небольшие проколы. Операция прошла успешно: новообразование удалили, сохранив до 90% тканей. Женщина уже восстановилась и продолжает плановое лечение.