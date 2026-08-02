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СМИ сообщили о покупке Сергеем Лазаревым квартиры в США

Сергей Лазарев приобрёл квартиру в США.

Сергей Лазарев приобрёл квартиру в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. По информации издания, стоимость сделки составила около одного миллиона долларов.

Как утверждается, апартаменты находятся в жилом комплексе на побережье Майами-Бич. Площадь квартиры превышает 100 квадратных метров. В ней две спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. Также жильцам комплекса доступны бассейн, фитнес-зал, круглосуточная охрана, парковка и собственные причалы для яхт.

По данным Mash, сделка была оформлена ещё в марте этого года через агентство недвижимости. Официальных комментариев от самого Сергея Лазарева по поводу этой информации пока не поступало.

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