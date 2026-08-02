СМИ сообщили о покупке Сергеем Лазаревым квартиры в США

Как утверждается, апартаменты находятся в жилом комплексе на побережье Майами-Бич. Площадь квартиры превышает 100 квадратных метров. В ней две спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная с кухней и балкон с видом на залив Бискейн. Также жильцам комплекса доступны бассейн, фитнес-зал, круглосуточная охрана, парковка и собственные причалы для яхт.