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В Ростовской областью ночью уничтожили почти 150 беспилотников

В ночь с субботы на воскресенье Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Силы ПВО уничтожили почти 150 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ночь с субботы на воскресенье Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Силы ПВО уничтожили почти 150 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожены в Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском районах, а также в городе Каменске-Шахтинском.

В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

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