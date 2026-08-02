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В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб

В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими на реке Амурс в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Второго августа в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер», — говорится в сообщении.

Лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Остальных людей на берег доставило судно, проходившее мимо.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки.

Восточное МСУТ СК РФ сообщает, что проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».