О чем писал «Новый Калининград» на прошедшей неделе

?В Калининграде уже несколько лет власти пытаются обязать местных жителей преклонного возраста срубить старый клён, нависающий над расположенным по соседству детским садом. Пенсионеры, в свою очередь, просят власти им помочь, но получают отказ — по закону не положено. Корреспондент «Нового Калининграда» разбирался, кто и за чей счёт должен рубить аварийные деревья, и почему горвласти считают, что это не их проблема.