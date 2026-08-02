О чем писал «Новый Калининград» на прошедшей неделе

Дайджест публикаций с 27 июля по 1 августа.
?Журналисты «Нового Калининграда», посетив Зеленоградск, влились в бескрайний поток туристов на Курортном проспекте, попытались «присесть» на вертикальные лавочки, установленные на променаде, и прикинули, насколько выгодно ходить целый день по пляжу и кричать: «Кукуруза! Горячая кукуруза!».
?Центральная избирательная комиссия начала публиковать сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, которые намерены баллотироваться в Госдуму по спискам политических партий. На сайте ЦИК обнародованы сведения о доходах за прошедший год, информация о крупных сделках и недвижимости за рубежом. «Новый Калининград» начал знакомство с этой информацией со списков калининградских кандидатов от «Единой России» и КПРФ.
? «Новый Калининград» продолжает знакомить читателей с информацией о кандидатах в депутаты Госдумы, выдвинутых на выборы по спискам партий. Сведения о федеральных списках и о доходах и имуществе претендентов на депутатские мандаты опубликованы на сайте Центризбиркома. На очереди — информация о кандидатах от партий «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди».
?На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области, перебравшись в Янтарный. Пока местные жители продолжают бить тревогу по поводу сливов нечистот прямо на Центральный пляж, владельцы домов продолжают расхваливать канувший в лету голубой флаг. За 25−35 тысяч рублей в сутки гостям готовы предоставить бассейны, шатры и ламзаки, но рады будут не всем. Подробности — в нашем обзоре.
?В конце мая калининградские чиновники и депутаты обсудили ситуацию с отсутствием в свободной продаже субсидированных авиабилетов и пришли к выводу, что проблема острая, её надо срочно решать. Спустя два месяца, в конце июля «Новый Калининград» решил выяснить, есть ли билеты в продаже и как вообще сейчас обстоят дела с транспортной доступностью области.
?Утром в понедельник, 27 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с предыдущей неделей ситуация с обеспеченностью топливом продолжила улучшаться: бензин появился на АЗС «Р&Н», а на «Сургутнефтегазе» возобновилась продажа АИ-92. При этом на большинстве заправок цены изменились незначительно.
?На прошлой неделе в Калининградском областном музыкальном театре состоялась премьера рок-оперы «Орфей и Эвридика». Художником по костюмам выступила Анастасия Шенталинская — известный специалист, принимавший участие в создании многих сериалов и полнометражных фильмов. В интервью «Новому Калининграду» Анастасия рассказала о том, как важно порой обмануть зрителя, как ей работалось со звёздами и почему иногда приходится запекать ткань в духовке.
?В течение последней недели июля 1991 года местная пресса пыталась найти отличия между калининградскими и вьетнамскими комарами, печалилась из-за отсутствия сахара в магазинах и предвкушала финал конкурса «Мисс Колледж-91».
«Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
?В Калининграде уже несколько лет власти пытаются обязать местных жителей преклонного возраста срубить старый клён, нависающий над расположенным по соседству детским садом. Пенсионеры, в свою очередь, просят власти им помочь, но получают отказ — по закону не положено. Корреспондент «Нового Калининграда» разбирался, кто и за чей счёт должен рубить аварийные деревья, и почему горвласти считают, что это не их проблема.
?В Музее изобразительных искусств 31 июля открылась выставка «Русский императив» (16+), которая реализуется совместно с проектом «Русский стиль».
"Выставка представляет более 160 произведений, которые знакомят с историей нашей Родины, и предлагает зрителю глубокое размышление о природе воинского подвига. Как прошло открытие выставки, которая будет работать до 27 сентября, — в фоторепортаже Юлии Власовой.
?Исторический район Амалиенау может привлечь жителей и гостей Калининграда не только старинными виллами и тихими зелеными улочками, но и небольшими кафе и ремесленными пекарням. «Новый Калининград» изучил меню популярных заведений района и отзывы гостей и отобрал блюда, которые посетители рекомендуют чаще всего, — от фирменных десертов и завтраков до необычных горячих блюд.
?Первые дни августа в регионе насыщены разноформатными фестивалями и концертами. В Калининграде проходит «Калининград Сити Джаз», в Янтарном — фестиваль воздушных змеев, в Светлогорске — эногастрономический фестиваль «Гроздь», в Советске — День крабовой палочки, а в Нестеровском районе реконструируют Гумбинненское сражение. Кроме того, жителей и гостей региона ожидал матч «Балтики» с московским «Динамо», концерты Филиппа Киркорова, группы «Фактор-2» и Akmal«. В традиционной “Афише Нового Калининграда” собрали главные события ближайших дней.
?В пятницу, 31 июля, в Центральном парке культуры и отдыха стартовал международный фестиваль «Калининград Сити Джаз». Перед зрителями выступили коллективы Foxtrot Jazz Band (Калининград, Россия), Chris Galvez and Organ Trio (Чили), Butter Funk Family (США). Как это было — смотрим в фоторепортаже Юлии Власовой.
?В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего врачу-косметологу, мастеру-приемщику, разнорабочему, учителю математики и слотчику на склад.