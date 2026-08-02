Еву Мендес раскритиковали в соцсетях из-за новой фотографии

Актриса Ева Мендес оказалась в центре обсуждений после публикации новых снимков в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на её внешность и предположили, что знаменитость могла прибегнуть к услугам пластических хирургов.
На опубликованных фотографиях 52-летняя актриса предстала в летнем платье с цветочным принтом и лёгким макияжем. Однако именно черты её лица стали предметом активного обсуждения среди подписчиков.
Сама Ева Мендес на подобные комментарии пока не отреагировала. Подтверждений тому, что актриса действительно делала пластические операции, нет.
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