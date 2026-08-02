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Вениамин Кондратьев поздравил десантников с Днем ВДВ

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем ВДВ.

Источник: Комсомольская правда

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов «крылатой пехоты» поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что десантники во все времена были и остаются символом несгибаемого духа, мужества и высочайшей боевой готовности, надежно защищая интересы и суверенитет страны.

«Поздравляю ветеранов и военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником! На протяжении всей истории “крылатая пехота” проявляла мужество и стойкость, являясь надежной опорой нашей страны в защите ее национальных интересов. Мы будем помнить вклад десантников в Великую Победу, их имена навсегда останутся в исторической летописи Кубани и всей страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Особое внимание губернатор уделил преемственности поколений и роли ветеранов, чей опыт помогает сегодняшним защитникам Отечества выполнять сложнейшие задачи на передовой.

«Особые слова благодарности ветеранам ВДВ, которые передают свой опыт и знания молодому поколению. На вашем примере они успешно выполняют сложные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Желаю здоровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой службе!» — адресовал поздравления десантникам глава Краснодарского края.

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