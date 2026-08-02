Вениамин Кондратьев поздравил десантников с Днем ВДВ

«Поздравляю ветеранов и военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником! На протяжении всей истории “крылатая пехота” проявляла мужество и стойкость, являясь надежной опорой нашей страны в защите ее национальных интересов. Мы будем помнить вклад десантников в Великую Победу, их имена навсегда останутся в исторической летописи Кубани и всей страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.