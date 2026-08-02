СМИ сообщили об изменениях в райдере Моргенштерна* в соответствии с традициями иудаизма

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом России иностранным агентом), по данным Telegram-канала Shot, изменил требования к своему концертному райдеру, приведя их в соответствие с нормами кашрута.
Как утверждает издание, это связано с обращением артиста к иудаизму. Во время недавнего выступления в Хайфе музыкант исполнил молитву, признался в любви к Израилю и спел хасидскую песню. На сцену он вышел в традиционных элементах одежды религиозных иудеев.
Сам артист информацию об изменениях в райдере официально не комментировал.
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