СМИ сообщили об изменениях в райдере Моргенштерна* в соответствии с традициями иудаизма

Как утверждает издание, это связано с обращением артиста к иудаизму. Во время недавнего выступления в Хайфе музыкант исполнил молитву, признался в любви к Израилю и спел хасидскую песню. На сцену он вышел в традиционных элементах одежды религиозных иудеев.