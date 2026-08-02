Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Глава государства отметил, что для нынешнего поколения десантников примером служат патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству, которые помогают решать задачи в ходе специальной военной операции.
Российский лидер подчеркнул, что ВДВ гордятся ратной историей «крылатой пехоты» и бессмертными подвигами героев. Бойцы с честью прошли испытания на прочность, проявив отвагу, волю и взаимовыручку.
«Убежден, вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение ее обороноспособности и национальной безопасности. Желаю вам успехов на благо Отечества. Еще раз — с праздником!» — сказано в телеграмме президента.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в поздравительной телеграмме командующему ВДВ Михаилу Теплинскому заявил, что российские десантники золотыми буквами пишут современную историю в зоне спецоперации.