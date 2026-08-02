Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

«Убежден, вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение ее обороноспособности и национальной безопасности. Желаю вам успехов на благо Отечества. Еще раз — с праздником!» — сказано в телеграмме президента.