Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин заявил, что бойцы ВДВ с честью прошли испытания на прочность.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Глава государства отметил, что для нынешнего поколения десантников примером служат патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству, которые помогают решать задачи в ходе специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что ВДВ гордятся ратной историей «крылатой пехоты» и бессмертными подвигами героев. Бойцы с честью прошли испытания на прочность, проявив отвагу, волю и взаимовыручку.

«Убежден, вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение ее обороноспособности и национальной безопасности. Желаю вам успехов на благо Отечества. Еще раз — с праздником!» — сказано в телеграмме президента.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в поздравительной телеграмме командующему ВДВ Михаилу Теплинскому заявил, что российские десантники золотыми буквами пишут современную историю в зоне спецоперации.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше