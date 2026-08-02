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Мадьяр: Венгерскую АЭС «Пакш» отключат впервые за 44 года работы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил об остановке АЭС «Пакш» 2 августа из-за резкого обмеления Дуная, вызванного аномальной жарой. Станцию отключат впервые за 44 года работы.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил об остановке АЭС «Пакш» 2 августа из-за резкого обмеления Дуная, вызванного аномальной жарой. Станцию отключат впервые за 44 года работы.

На фоне продолжительной жары и засухи в странах Центральной Европы уровень воды в Дунае снизился до минимальных значений за всю историю наблюдений. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань назвал ситуацию с критическим обмелением реки беспрецедентной для страны.

— В связи с дальнейшим снижением уровня воды в Дунае в 01:30 на АЭС «Пакш» отключат предпоследний энергоблок. Таким образом, мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра утром, впервые за 44 года, она будет полностью остановлена, — написал Мадьяр в личном блоге.

29 июля в Венгрии объявили максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Тогда Мадьяр предупредил, что в ближайшие дни над страной сформируется тепловой купол. Он также сообщил о начале работы оперативной группы по электроснабжению, которая должна будет выработать кризисный план, определяющий, каким крупным потребителям придется изменить или сократить потребление электроэнергии.

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