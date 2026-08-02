Губернатор Омской области Хоценко назвал 2026 год особенным в истории города

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал 2026 год особенным для города. Омск встречает своё 310-летие в статусе Культурной столицы России, принимая театральные, музыкальные и другие крупные фестивали.
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Омской области и города Омска, прошло 1 августа на Соборной площади. Глава региона поздравил жителей и гостей областного центра с праздником и отметил, что культурный статус открыл для города новые возможности.
Во время церемонии основателю и бессменному руководителю театра «Галёрка» Владимиру Витько присвоили звание «Почётный гражданин Омской области». Виталий Хоценко поздравил его с наградой и пожелал воплотить в жизнь новые творческие планы.
К омичам также обратился мэр Сергей Шелест. Он подчеркнул, что в последние годы город активно меняется, а все преобразования должны служить нынешним и будущим поколениям жителей.
На Соборной площади чествовали победителей и призёров Сибирского международного марафона. Награды получили сильнейшие участники основной дистанции среди мужчин и женщин, а также спортсмены на колясках.
Медали вручили Виталий Хоценко, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков, спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артёмов и Сергей Шелест.
Праздничный вечер продолжился концертом. Перед зрителями выступили Андрей Державин и группа «Сталкер», а также певица Ольга Серябкина. 2 августа праздничная программа продолжается в Омске и районах области.