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500 молодых AI-талантов приехали в Астану из 103 стран

Астана на неделю стала мировой столицей школьного AI. Со 2 по 8 августа столица Казахстана принимает Международную олимпиаду по искусственному интеллекту IOAI 2026, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Официальную регистрацию прошли представители 103 стран и территорий — свыше 120 команд. Организаторы ожидают около 500 молодых специалистов по искусственному интеллекту, наставников и руководителей делегаций.

Для Казахстана это не просто крупное образовательное событие. Страна принимает поколение, которое через несколько лет будет создавать новые языковые модели, системы компьютерного зрения, роботов и технологии анализа данных.

Что такое IOAI.

International Olympiad in Artificial Intelligence — одна из самых молодых международных научных олимпиад. Первое соревнование прошло в 2024 году в болгарском Бургасе, второе в 2025-м принял Пекин.

Астана принимает третий турнир. За два года IOAI выросла из нового школьного соревнования в глобальную площадку со 103 странами и территориями.

Каждая страна может заявить до двух команд по четыре школьника. До финала доходят участники, которые прошли многоэтапный национальный отбор и тренировочные сборы.

Главным организатором IOAI 2026 выступает Казахстанская федерация спортивного программирования — CPFED. Основные события пройдут в Казахском национальном университете спорта и центре Alem.ai.

Здесь недостаточно уметь пользоваться ChatGPT.

IOAI проверяет не способность составлять красивые запросы для нейросети. Школьникам предстоит разбираться в математике, программировании, машинном обучении, компьютерном зрении и обработке естественного языка.

Участник должен понимать, как работает алгоритм, подобрать подходящий метод, написать код и правильно интерпретировать результат. Готового решения из учебника не будет.

Соревнование включает домашний ознакомительный этап и два индивидуальных тура в Астане. Первый продолжит задачи, полученные участниками заранее, а во втором школьники столкнутся с совершенно новыми условиями.

Научный комитет отобрал по три основные задачи для каждого очного тура. Они должны требовать не перебора готовых инструментов, а понимания модели, работы с данными и нестандартного мышления.

Отдельная часть программы — командный вызов. Финальные этапы пройдут в Alem.ai, где десять сильнейших команд будут дорабатывать и защищать свои решения.

Почему выбор Астаны имеет значение.

При выборе площадки международный оргкомитет учитывал безопасность, транспортную доступность, готовность местной команды, государственную поддержку и возможность провести соревнования в утверждённые даты.

Астана получила турнир на фоне растущей конкуренции стран за молодых AI-специалистов. Сегодня талантливый школьник с сильной математической и инженерной базой становится таким же стратегическим ресурсом, как исследователь или технологический предприниматель.

Для Казахстана IOAI работает сразу в двух направлениях. Страна показывает миру собственную цифровую инфраструктуру и одновременно даёт местным школьникам возможность соревноваться с сильнейшими ровесниками, не выезжая за рубеж.

Неделя совместной работы создаёт связи между участниками, тренерами, университетами и технологическими компаниями. Именно из таких контактов позже вырастают исследовательские команды, образовательные программы и стартапы.

Казахстан подходит к домашней олимпиаде с сильной позицией.

Казахстанская сборная уже входит в число заметных команд IOAI. На олимпиаде 2025 года в Пекине школьники страны завоевали семь медалей, включая три золотые.

В индивидуальном зачёте золото получили Абу Канабек, Султанби Исатай и Жанибек Касымкан. Они вошли в число 24 сильнейших участников мирового финала.

Отбор в сборную 2026 года прошёл в несколько этапов. После онлайн-тура 40 лучших школьников из разных регионов Казахстана пригласили в Астану, где они два дня решали сложные практические задачи.

«Мы отобрали лучших учеников страны и провели финальный этап в Астане. В результате будет сформирована национальная сборная для участия в международной олимпиаде по ИИ. Сегодня такие соревнования с их системой отбора и подготовки превратились в отдельный “вид спорта”. Именно эта молодежь в будущем будет влиять на развитие технологий не только в Казахстане, но и во всем мире», — отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивного программирования Данабек Калиаждаров.

Домашняя площадка добавляет сборной внимания, но не упрощает борьбу. В Астану приехали победители национальных отборов из стран с сильнейшими математическими и программистскими школами.

Кто поддержал IOAI 2026.

В число глобальных партнёров олимпиады вошли Google, IMC, Jane Street и Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence. Локальным платиновым партнёром выступает Huawei.

Участие технологических компаний объяснимо: борьба за AI-таланты начинается задолго до первого трудового контракта. Международные олимпиады позволяют увидеть сильнейших школьников ещё до поступления в университет.

Но для самих участников главный приз шире медали. Они получают доступ к международному сообществу, в котором их идеи оценивают по качеству кода и модели, а не по возрасту или стране происхождения.

Что будет происходить в Астане.

Программа IOAI объединяет индивидуальные туры, командные испытания, разборы задач, апелляции и лекции. Отдельный день посвятят образовательным, культурным и спортивным мероприятиям.

Финальный командный этап и церемония награждения состоятся 7 августа. На следующий день международные делегации покинут Астану.

Медали покажут расстановку сил на одной олимпиаде. Главный результат станет заметен позже — когда сегодняшние школьники начнут создавать технологии, за которые будут конкурировать университеты, государства и крупнейшие компании мира.