500 молодых AI-талантов приехали в Астану из 103 стран

Официальную регистрацию прошли представители 103 стран и территорий — свыше 120 команд. Организаторы ожидают около 500 молодых специалистов по искусственному интеллекту, наставников и руководителей делегаций.
Для Казахстана это не просто крупное образовательное событие. Страна принимает поколение, которое через несколько лет будет создавать новые языковые модели, системы компьютерного зрения, роботов и технологии анализа данных.
Что такое IOAI.
International Olympiad in Artificial Intelligence — одна из самых молодых международных научных олимпиад. Первое соревнование прошло в 2024 году в болгарском Бургасе, второе в 2025-м принял Пекин.
Астана принимает третий турнир. За два года IOAI выросла из нового школьного соревнования в глобальную площадку со 103 странами и территориями.
Каждая страна может заявить до двух команд по четыре школьника. До финала доходят участники, которые прошли многоэтапный национальный отбор и тренировочные сборы.
Главным организатором IOAI 2026 выступает Казахстанская федерация спортивного программирования — CPFED. Основные события пройдут в Казахском национальном университете спорта и центре Alem.ai.
Здесь недостаточно уметь пользоваться ChatGPT.
IOAI проверяет не способность составлять красивые запросы для нейросети. Школьникам предстоит разбираться в математике, программировании, машинном обучении, компьютерном зрении и обработке естественного языка.
Участник должен понимать, как работает алгоритм, подобрать подходящий метод, написать код и правильно интерпретировать результат. Готового решения из учебника не будет.
Соревнование включает домашний ознакомительный этап и два индивидуальных тура в Астане. Первый продолжит задачи, полученные участниками заранее, а во втором школьники столкнутся с совершенно новыми условиями.
Научный комитет отобрал по три основные задачи для каждого очного тура. Они должны требовать не перебора готовых инструментов, а понимания модели, работы с данными и нестандартного мышления.
Отдельная часть программы — командный вызов. Финальные этапы пройдут в Alem.ai, где десять сильнейших команд будут дорабатывать и защищать свои решения.
Почему выбор Астаны имеет значение.
При выборе площадки международный оргкомитет учитывал безопасность, транспортную доступность, готовность местной команды, государственную поддержку и возможность провести соревнования в утверждённые даты.
Астана получила турнир на фоне растущей конкуренции стран за молодых AI-специалистов. Сегодня талантливый школьник с сильной математической и инженерной базой становится таким же стратегическим ресурсом, как исследователь или технологический предприниматель.
Для Казахстана IOAI работает сразу в двух направлениях. Страна показывает миру собственную цифровую инфраструктуру и одновременно даёт местным школьникам возможность соревноваться с сильнейшими ровесниками, не выезжая за рубеж.
Неделя совместной работы создаёт связи между участниками, тренерами, университетами и технологическими компаниями. Именно из таких контактов позже вырастают исследовательские команды, образовательные программы и стартапы.
Казахстан подходит к домашней олимпиаде с сильной позицией.
Казахстанская сборная уже входит в число заметных команд IOAI. На олимпиаде 2025 года в Пекине школьники страны завоевали семь медалей, включая три золотые.
В индивидуальном зачёте золото получили Абу Канабек, Султанби Исатай и Жанибек Касымкан. Они вошли в число 24 сильнейших участников мирового финала.
Отбор в сборную 2026 года прошёл в несколько этапов. После онлайн-тура 40 лучших школьников из разных регионов Казахстана пригласили в Астану, где они два дня решали сложные практические задачи.
«Мы отобрали лучших учеников страны и провели финальный этап в Астане. В результате будет сформирована национальная сборная для участия в международной олимпиаде по ИИ. Сегодня такие соревнования с их системой отбора и подготовки превратились в отдельный “вид спорта”. Именно эта молодежь в будущем будет влиять на развитие технологий не только в Казахстане, но и во всем мире», — отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивного программирования Данабек Калиаждаров.
Домашняя площадка добавляет сборной внимания, но не упрощает борьбу. В Астану приехали победители национальных отборов из стран с сильнейшими математическими и программистскими школами.
Кто поддержал IOAI 2026.
В число глобальных партнёров олимпиады вошли Google, IMC, Jane Street и Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence. Локальным платиновым партнёром выступает Huawei.
Участие технологических компаний объяснимо: борьба за AI-таланты начинается задолго до первого трудового контракта. Международные олимпиады позволяют увидеть сильнейших школьников ещё до поступления в университет.
Но для самих участников главный приз шире медали. Они получают доступ к международному сообществу, в котором их идеи оценивают по качеству кода и модели, а не по возрасту или стране происхождения.
Что будет происходить в Астане.
Программа IOAI объединяет индивидуальные туры, командные испытания, разборы задач, апелляции и лекции. Отдельный день посвятят образовательным, культурным и спортивным мероприятиям.
Финальный командный этап и церемония награждения состоятся 7 августа. На следующий день международные делегации покинут Астану.
Медали покажут расстановку сил на одной олимпиаде. Главный результат станет заметен позже — когда сегодняшние школьники начнут создавать технологии, за которые будут конкурировать университеты, государства и крупнейшие компании мира.