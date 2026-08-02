500 молодых AI-талантов приехали в Астану из 103 стран

«Мы отобрали лучших учеников страны и провели финальный этап в Астане. В результате будет сформирована национальная сборная для участия в международной олимпиаде по ИИ. Сегодня такие соревнования с их системой отбора и подготовки превратились в отдельный “вид спорта”. Именно эта молодежь в будущем будет влиять на развитие технологий не только в Казахстане, но и во всем мире», — отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивного программирования Данабек Калиаждаров.