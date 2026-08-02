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Главу Wildberries внесли в базу «Миротворца»

Гендиректора Wildberries Ким внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Персональные данные Ким внесены в базу сайта в субботу вечером. «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса в публичной поддержке России.

Татьяна Ким (Бакальчук) — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.

С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.

Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.

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