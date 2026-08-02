Семья из Биробиджана передала курьеру почти 2 миллиона рублей по указанию лже-сотрудника ФСБ

Всё началось с уведомления в мессенджере, которое пришло на телефон 75-летнего мужчины. Неизвестный представился его коллегой и сообщил о проверке по факту утечки персональных данных. Он предупредил, что скоро поступит звонок от сотрудника ФСБ. Через некоторое время пенсионеру действительно позвонил лжеправоохранитель. Он пригрозил уголовным наказанием за невыполнение требований и настоятельно рекомендовал установить на телефон специальное приложение. Мужчина выполнил инструкцию.