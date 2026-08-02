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«Я рад, что это был Геннадий»: экс-чемпион мира по боксу заявил, что Головкин сломал ему ребро

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Джордж Гроувз из Великобритании рассказал о своих спаррингах с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports24.kz.

Источник: Nur.kz

Джордж Гроувз о спарринге с Геннадием Головкиным

В интервью Джордж Гроувз рассказал о спарринге с Геннадием Головкиным, который состоялся сразу после поражения Гроувза от Карла Фроча в реванше на «Уэмбли».

«Честно говоря, я был не в форме. Я не собирался показывать свой лучший результат, но хотел поспарринговать с Головкиным, который был грозным средневесом. Я был суперсредневесом, так что это не казалось проблемой. Мы никогда не были бы соперниками, а если бы и стали, и он перешёл бы в суперсредний вес, то, возможно, у меня было бы немного опыта в этом вопросе. Он — очень хороший боец. Наверное, один из лучших бойцов, с которыми мне когда-либо доводилось спарринговать, учитывая, что у меня было преимущество в росте. Он очень хорошо передвигался по рингу. Он расставлял ловушки», — поделился боксёр.

По словам Гроувза, у Головкина до боя оставалось 10 дней, а у него было всего два дня на тренировочном сборе.

«Геннадий Головкин сломал мне правое ребро. Мне кажется, он подскочил, а потом резко рванулся вниз, и я услышал громкий треск. Я подумал: “О, он сломал мне ребро”. Но если уж кто и должен был сломать мне ребро, то я рад, что это был Геннадий. Мы остановили спарринг, потому что, очевидно, я к нему толком не готовился. Я выскочил, поблагодарил его за раунды, и на этом, честно говоря, моя поездка закончилась. После этого мы поехали домой. Это был отличный спарринг с действительно хорошим бойцом, потрясающим бойцом», — отметил Гроувз.

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