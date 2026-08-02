«Я рад, что это был Геннадий»: экс-чемпион мира по боксу заявил, что Головкин сломал ему ребро

«Честно говоря, я был не в форме. Я не собирался показывать свой лучший результат, но хотел поспарринговать с Головкиным, который был грозным средневесом. Я был суперсредневесом, так что это не казалось проблемой. Мы никогда не были бы соперниками, а если бы и стали, и он перешёл бы в суперсредний вес, то, возможно, у меня было бы немного опыта в этом вопросе. Он — очень хороший боец. Наверное, один из лучших бойцов, с которыми мне когда-либо доводилось спарринговать, учитывая, что у меня было преимущество в росте. Он очень хорошо передвигался по рингу. Он расставлял ловушки», — поделился боксёр.