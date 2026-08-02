Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 августа

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 2 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 473,81 тенге; евро — 546,04 тенге; российский рубль — 5,97 тенге; китайский юань — 70,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

469 тенге на покупку, 476 тенге на продажу.

Курс евро:

537 тенге на покупку, 547 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,6 тенге на покупку, 5,8 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

472,6 тенге на покупку, 474,66 тенге на продажу.

Курс евро:

542,58 тенге на покупку, 547,91 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,62 тенге на покупку, 5,76 тенге на продажу.

Что выгоднее взять в отпуск казахстанцам — наличные или банковскую карту. Читайте по ссылке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше