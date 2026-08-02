Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 августа

По состоянию на 2 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 473,81 тенге; евро — 546,04 тенге; российский рубль — 5,97 тенге; китайский юань — 70,15 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана.
Курс доллара:
469 тенге на покупку, 476 тенге на продажу.
Курс евро:
537 тенге на покупку, 547 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,6 тенге на покупку, 5,8 тенге на продажу.
Алматы.
Курс доллара:
472,6 тенге на покупку, 474,66 тенге на продажу.
Курс евро:
542,58 тенге на покупку, 547,91 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,62 тенге на покупку, 5,76 тенге на продажу.
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