Свердловский губернатор Паслер поздравил десантников с праздником

Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил десантников с Днем ВДВ.
— И сегодня десантники успешно решают все поставленные задачи, защищают страну с присущим им мужеством, отвагой, силой духа и несгибаемым характером. А ветераны ВДВ активно участвуют в общественной жизни, ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитывают уважение к армии и ратному труду защитников Отечества, — сказал Денис Паслер.
Глава региона пожелал десантникам Свердловской области всех возрастов и поколений крепкого боевого братства, здоровья и благополучия.