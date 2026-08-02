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Свердловский губернатор Паслер поздравил десантников с праздником

Губернатор пожелал десантникам Свердловской области всех возрастов и поколений крепкого боевого братства, здоровья и благополучия.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил десантников с Днем ВДВ.

— И сегодня десантники успешно решают все поставленные задачи, защищают страну с присущим им мужеством, отвагой, силой духа и несгибаемым характером. А ветераны ВДВ активно участвуют в общественной жизни, ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитывают уважение к армии и ратному труду защитников Отечества, — сказал Денис Паслер.

Глава региона пожелал десантникам Свердловской области всех возрастов и поколений крепкого боевого братства, здоровья и благополучия.