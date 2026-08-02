Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

«Миротворец»* известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых его создатели называют «изменниками родины». На ресурсе неоднократно появлялись личные данные несовершеннолетних, а также сведения о российских деятелях культуры и гражданах других стран, передает РИА Новости.