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Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Персональные данные предпринимательницы появились на ресурсе вечером 1 августа. Как следует из информации на сайте, основанием для внесения в базу стала публичная поддержка России.

«Миротворец»* известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых его создатели называют «изменниками родины». На ресурсе неоднократно появлялись личные данные несовершеннолетних, а также сведения о российских деятелях культуры и гражданах других стран, передает РИА Новости.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных этого сайта. Кинодеятеля внесли в список за посещение Крыма: украинская сторона обвинила Звягинцева в покушении на суверенитет страны.

До этого глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий тоже попал в базу данных украинского сайта, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Его обвинили в распространении негативного отношения к украинцам в польском обществе.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

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