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Армения рискует потерять свыше 80% доходов от экспорта абрикосов

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении.

Источник: Комсомольская правда

Армения рискует потерять свыше 80% доходов от экспорта абрикосов из-за зависимости от российского рынка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статслужб.

Как сообщается, по итогам сезонных поставок 2025 года Ереван заработал на мировом рынке абрикосов 12,2 млн долларов. При этом ключевым покупателем стала Россия, обеспечившая 83,9% выручки — 10,3 млн долларов.

Остальные направления принесли значительно меньшие суммы. Грузия импортировала продукцию на 540,6 тысячи долларов, Белоруссия — на 205,9 тысячи, а ОАЭ — на 62,9 тысячи.

Ситуация усугубилась в начале июня, когда Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, включая абрикосы. Поскольку эти поставки носят сезонный характер и осуществляются с мая по сентябрь-октябрь, закрытие российского направления ставит под удар большую часть доходов армянских производителей.

Напомним, Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на ввоз большого количества продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Как писал сайт KP.RU, армянские фермеры и рыбоводы уже убедились в невозможности замены рынка России. Они вышли на массовые акции протеста.

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