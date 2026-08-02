Гандбольные клубы «Ростов-Дон» и ЦСК сразятся за Суперкубок в Донской столице

В сентябре в Донской столице пройдет Суперкубок России по гандболу 2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон».
— Битва за Суперкубок страны состоится 4 сентября, на площадке Дворца спорта, — говорится в сообщении.
Наша команда будет соревноваться в московским ЦСК. Время матча сранет известно позднее.
Напомним, что «Ростов-Дон» является восьмикратным обладателем Суперкубка России, причем последние победы шли почти подряд — с 2015 по 2021 год, а затем команда вновь подтвердила титул в 2025 м. Прошлый сезон для ростовчанок стал особенно удачным: они забрали и чемпионат страны, и Суперкубок.
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