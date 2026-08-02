Гандбольные клубы «Ростов-Дон» и ЦСК сразятся за Суперкубок в Донской столице

Напомним, что «Ростов-Дон» является восьмикратным обладателем Суперкубка России, причем последние победы шли почти подряд — с 2015 по 2021 год, а затем команда вновь подтвердила титул в 2025 м. Прошлый сезон для ростовчанок стал особенно удачным: они забрали и чемпионат страны, и Суперкубок.