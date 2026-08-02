Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области сняли спустя 10 часов

В Волгоградской области почти 10 часов действовала угроза беспилотной опасности. В регионе, по сообщению Минобороны, в ночь с 1 на 2 августа отразили атаку украинских БПЛА.
Отбой беспилотной опасности был объявлен сегодня в 08:51 мск.
Напомним, что в течение ночи силы ПВО сбили в 16 регионах России, в том числе и Волгоградской области, 635 украинских беспилотников самолетного типа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше