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Угрозу атаки БПЛА в Волгоградской области сняли спустя 10 часов

В Волгоградской области почти 10 часов действовала угроза беспилотной опасности. В регионе.

В Волгоградской области почти 10 часов действовала угроза беспилотной опасности. В регионе, по сообщению Минобороны, в ночь с 1 на 2 августа отразили атаку украинских БПЛА.

Отбой беспилотной опасности был объявлен сегодня в 08:51 мск.

Напомним, что в течение ночи силы ПВО сбили в 16 регионах России, в том числе и Волгоградской области, 635 украинских беспилотников самолетного типа.

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