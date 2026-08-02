Синоптики пообещали красноярцам 30-градусную жару на рабочей неделе

Первая рабочая неделя августа принесет в Красноярск 30-градусную жару и кратковременные дожди. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в понедельник, 3 августа, днем воздух прогреется до +30 градусов при ясной погоде. К вечеру столбики термометров опустятся до отметки +18 градусов, а ночью возможен небольшой кратковременный дождь.
Во вторник, 4 августа, в краевой столице станет еще жарче — температура достигнет +31 градуса. Ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки, ночью — около +18 градусов без дождей.
Со среды зной начнет незначительно спадать. Днем 5 августа прогнозируют до +29 градусов и облачную погоду без осадков, при этом восточный ветер усилится до 3 метров в секунду.
В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, дневная температура воздуха составит +28 градусов. В эти дни в городе ожидается облачность, временами пройдут дожди. По ночам к концу рабочей недели похолодает до +16…+17 градусов.
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