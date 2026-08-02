В нижегородском метро запустят брендированный поезд, посвященный выборам

В России стартует просветительская акция по запуску брендированных поездов в метро, посвященных выборам-2026. Они состоятся в сентябре. Акция стартует 3 августа в Москве, а затем аналогичные поезда запустят и в других российских городах. В Нижнем Новгороде брендированный поезд запустят 5 августа. Об этом сообщили представители Избирательной комиссии Нижегородской области.