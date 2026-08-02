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В нижегородском метро запустят брендированный поезд, посвященный выборам

В Нижнем Новгороде проект стартует 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

В России стартует просветительская акция по запуску брендированных поездов в метро, посвященных выборам-2026. Они состоятся в сентябре. Акция стартует 3 августа в Москве, а затем аналогичные поезда запустят и в других российских городах. В Нижнем Новгороде брендированный поезд запустят 5 августа. Об этом сообщили представители Избирательной комиссии Нижегородской области.

— Главная задача проекта — напомнить гражданам, что менее чем через два месяца им предстоит сделать выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие пять лет, — говорится в сообщении.

Также пассажиры метро услышат об особенностях российской избирательно системы, которая не имеет аналогов в мире. Здесь прозвучит информация об основных этапах становления этой системы и главных технологических достижениях.

После Нижнего Новгорода аналогичные поезда запустят в Новосибирске. Всего в акции примут участие метрополитены трех российских субъектов.

— Эта акция носит символический характер, — объясняют организаторы. — Она приурочена не только к выборам в Госдуму девятого созыва, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России.

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