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Демешин хочет получить дальневосточный гектар у реки в Хабаровском крае

По словам губернатора, его привлекает не участок рядом с Хабаровском, а удалённое место на природе.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что мечтает получить участок по программе «Дальневосточный гектар». Землю он хотел бы использовать для отдыха вдали от города, сообщил глава региона в беседе со СМИ.

По словам губернатора, его привлекает не участок рядом с Хабаровском, а удалённое место на природе. Там можно было бы провести несколько дней в тишине, порыбачить и отдохнуть от городского ритма.

«Я, например, для себя очень хочу гектар. Причём не в Хабаровске в каком-то блатном месте, а по-честному, наоборот, на удалённой природе — просто чтобы приехать, отоспаться, половить рыбу, выйти на берег реки», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года и позволяет гражданам России бесплатно получить землю. Участок можно использовать для строительства дома, ведения хозяйства, предпринимательства или развития туризма.

С 2021 года аналогичный механизм распространили на территории Арктической зоны, Севера и Сибири. При этом получатель сам выбирает назначение земли и должен начать её освоение в установленные программой сроки.