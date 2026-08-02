Демешин хочет получить дальневосточный гектар у реки в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что мечтает получить участок по программе «Дальневосточный гектар». Землю он хотел бы использовать для отдыха вдали от города, сообщил глава региона в беседе со СМИ.
По словам губернатора, его привлекает не участок рядом с Хабаровском, а удалённое место на природе. Там можно было бы провести несколько дней в тишине, порыбачить и отдохнуть от городского ритма.
«Я, например, для себя очень хочу гектар. Причём не в Хабаровске в каком-то блатном месте, а по-честному, наоборот, на удалённой природе — просто чтобы приехать, отоспаться, половить рыбу, выйти на берег реки», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года и позволяет гражданам России бесплатно получить землю. Участок можно использовать для строительства дома, ведения хозяйства, предпринимательства или развития туризма.
С 2021 года аналогичный механизм распространили на территории Арктической зоны, Севера и Сибири. При этом получатель сам выбирает назначение земли и должен начать её освоение в установленные программой сроки.