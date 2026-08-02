Внеурочные занятия в школах Волгограда ограничат до 10 часов в неделю

Минпросвещения установило новые ограничения на внеурочную деятельность в школах — теперь она не может превышать 10 часов в неделю. Методические рекомендации на 2026/27 учебный год уже направлены во все регионы, включая Волгоградскую область.
Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, привычные «Разговоры о важном» останутся у школьников с 1-го по 11-й класс — один час в неделю. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» рекомендован для 6−11-х классов, а программа «Орлята России» — для младших классов. В список также вошли финансовая грамотность со 2-го по 11-й класс и курсы в рамках исторического просвещения.
Отдельное место в перечне заняла начальная военная подготовка: учебные сборы предполагают 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м. Кроме того, школам предложили усилить математическое и естественно-научное образование, профильное и углублённое изучение предметов, а также физическое развитие.
В ведомстве уточнили, что общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения он ограничен 1350 часами в начальной школе, 1700 — в основной и 680 — в старшей.
Ранее сообщалось, что с 2027 года школьники начнут учиться по новым программам.