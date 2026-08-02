Внеурочные занятия в школах Волгограда ограничат до 10 часов в неделю

Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, привычные «Разговоры о важном» останутся у школьников с 1-го по 11-й класс — один час в неделю. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» рекомендован для 6−11-х классов, а программа «Орлята России» — для младших классов. В список также вошли финансовая грамотность со 2-го по 11-й класс и курсы в рамках исторического просвещения.