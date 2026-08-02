Почти 92 тысячи волгоградцев проверили здоровье в мобильных медпунктах

Всего с начала года профосмотры и диспансеризацию в регионе прошли более 1,3 миллиона человек. Записаться на бесплатное обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, через портал «Госуслуги» или региональные медицинские сервисы, а также по единому номеру 122.