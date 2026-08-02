Историк рассказал о фрагментах монолита воронежского чернозема во Франции

Монолит русского чернозема был привезен в Париж на Всемирную выставку 1900 года по инициативе почвоведа Василия Докучаева. После выставки его передали Сорбонне, а после разрушения во время событий мая 1968 года сохранившиеся фрагменты были переданы на хранение в Национальный агрономический институт Франции, где он и хранится до сих пор.