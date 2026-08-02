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Историк рассказал о фрагментах монолита воронежского чернозема во Франции

Малиновски: осколки монолита чернозема из Воронежа хранятся в Париже 126 лет.

Источник: РИА Новости

ПАРИЖ, 2 авг — РИА Новости. Привезенный в Париж из Воронежа в 1900 году монолит русского чернозема давно раскололся, но все еще хранится во французском агрономическом институте, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

Монолит русского чернозема был привезен в Париж на Всемирную выставку 1900 года по инициативе почвоведа Василия Докучаева. После выставки его передали Сорбонне, а после разрушения во время событий мая 1968 года сохранившиеся фрагменты были переданы на хранение в Национальный агрономический институт Франции, где он и хранится до сих пор.

«В ту эпоху между Россией и Францией было много культурных обменов. А чернозем, привезенный тогда из Воронежа, остался во Франции, так как потом на него никто не претендовал», — сказал историк.

Как напомнил Малиновски, монолит был разрушен в ходе студенческих протестов «Красного мая» в 1968 году.

«Сейчас от “куба чернозема” остались небольшие осколки, которые хранятся в Париже. То есть уже на протяжении 126 лет они хранятся во Франции. И это очень хорошо, это означает, что во Франции есть немного русской земли», — отметил собеседник агентства.

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