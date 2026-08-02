Россиянам озвучили важный нюанс по паспортам: менять фото нельзя ни в коем случае

В МВД предостерегли россиян от изменения внешности на фотографии для паспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
По его словам, при подготовке снимка можно немного скорректировать освещение, тени и мелкие детали. Однако убирать особенности внешности, по которым можно опознать человека, нельзя.
«Ни в коем случае нельзя убирать с фотографии лица признаки, которые позволяют идентифицировать человека. Ну, если, например, у человека есть шрам, то ни в коем случае нельзя его стирать в фотошопе», — пояснил Васенин.
Это же касается родинок и других заметных черт. В МВД предупредили, что к обработке снимка нужно относиться серьезно, иначе фотографию могут не принять.
Немногим ранее в МВД напомнили, что фотография должна соответствовать внешности человека на момент подачи заявления. Волосы не могут закрывать глаза, а головной убор допускается только по религиозным причинам и не должен скрывать овал лица. Размер снимка должен составлять 35 на 45 миллиметров.