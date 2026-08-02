В Перми полицейские проверили подростков в торговом центре

В одном из крупных торговых центров Перми сотрудники полиции провели вечерний профилактический рейд. Особое внимание уделили местам, где обычно собираются подростки: фуд-корту, игровым зонам и территории возле ТЦ.
Во время проверки полицейские выявили несколько нарушений: трое несовершеннолетних употребляли никотинсодержащую продукцию в общественном месте. Кроме того, еще один подросток занимался незаконной торговлей.
По всем фактам сотрудники полиции оформили административные материалы. Главной целью рейда стало предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и проведение с ними профилактических бесед.