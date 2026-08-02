С собаками пустят, с вонючими вещами — нет: В России изменятся правила перевозки багажа в такси

Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам, количеству и размещению ручной клади. При этом вещи не должны мешать обзору водителя, загрязнять салон или портить имущество. Ещё одно изменение касается крупного багажа. Если он не помещается в багажнике, его разрешат разместить в салоне автомобиля, но только с согласия водителя и при условии, что груз не создаёт угрозы безопасности и не мешает управлению машиной.