Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцам напомнили об опасностях купания в фонтанах

Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбуржцам и жителям Свердловской области напомнили об опасностях купания в фонтанах. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало список причин отказаться от такого развлечения.

— В фонтанах редко обновляется вода, а на жаре там размножаются микроорганизмы;

— В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний;

— Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А;

— Можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации.

Напомним, что три года назад в фонтане «Каменный цветок» утонул мужчина.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше