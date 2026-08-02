Екатеринбуржцам напомнили об опасностях купания в фонтанах

Екатеринбуржцам и жителям Свердловской области напомнили об опасностях купания в фонтанах. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало список причин отказаться от такого развлечения.
— В фонтанах редко обновляется вода, а на жаре там размножаются микроорганизмы;
— В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний;
— Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А;
— Можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации.
Напомним, что три года назад в фонтане «Каменный цветок» утонул мужчина.